На Донбассе подорвались двое военных, один погиб

В Донецкой области подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

Раненого военного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По данным группировки, военнослужащие отклонились от маршрута.

На месте происшествия работают группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече лидеров "Нормандского формата" в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для окончания войны.