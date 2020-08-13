Кравчук хочет разрешить "более широко" применять русский язык в ОРДЛО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) предложил предпринять шаги к более широкому применению русского языка на неподконтрольных территориях Донбасса. При этом, по его словам, речь не идет о предоставлении языку статуса государственного.

Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

"Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах предпринять шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства", – сказал первый президент Украины.

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Он напомнил, что Конституция Украины предусматривает право национальных меньшинств, и, прежде всего, русских, на развитие и использование своего языка, но там ничего не сказано о русском как о втором государственном.

Поэтому, по его словам, можно внести изменения в законодательство касаемо применения русского языка в ОРДЛО.

"Мы можем внести не вопрос государственности русского языка, а вопрос его применения", – сказал Кравчук.

Вместе с тем, Кравчук считает, что одним языком вернуть Донбасс не получится.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумковзаявил, что языковой закон необходимо пересмотреть с учетом позиций всех граждан Украины.