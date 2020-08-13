Минздрав фиксирует рекордное число подозрений на COVID-19

Министерство здравоохранения Украины, сообщило о получении рекордного числа подозрений на COVID-19 за все время эпидемии в Украине – 2004.

Это почти на 200 больше зафиксированного накануне максимума в 1809, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Коэффициент корреляции этого показателя с числом заболевших в последние несколько недель составляет около 0,7, что указывает на высокую взаимосвязь между этими двумя параметрами.

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По данным МОЗ, такой коэффициент позволяет утверждать, что в ближайшие дни в Украине вновь будет зафиксирован новый рекорд числа заболевших.

"На прошлой неделе при росте числа подозрений до уровня около 1800 три дня подряд фиксировались максимумы числа заболевших: от 1318 до 1489 в день", – сообщается в материале в подтверждение данной методики прогнозирования.

Еще один антирекорд сегодня – новый максимум госпитализированных за сутки: 268 человек. Кроме того, как мы уже писали Минздрав сообщил о новом рекорде заболевших за день – 1592 человек.