Через неделю в Украине будет 100 тысяч заболевших коронавирусом, – Владимир Паниотто

По данным ресурса Worldometer, Украина сейчас находится на 31-м месте в мире по общему количеству заболевших (87 872 чел.), и 13 августа опередила по этому показателю Китай (84 786), население которого составляет 1,4 млрд. Перед Украиной в антирейтинге находится Израиль (90 472), где проживают 8,9 млн чел.

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто считает, что при сохранении нынешней тенденции роста числа диагнозов, через неделю в Украине будет 100 тысяч заболевших.

Напомним, Европейский совет включил в новый "зеленый" список 11 стран, гражданам которых разрешено въезжать на территорию стран Евросоюза и Шенгенской зоны. Он начал действовать с 8 августа и включает Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай.

Этот список обновляется раз в две недели. По сравнению с предыдущей версией, из новой исключили Марокко и не добавили ни одной новой страны.

В список попадают страны, где число заболевших COVID-19 не превышает аналогичный усредненный показатель в ЕС (16,3 человека на 100 тыс. населения). Также страны должны показывать стабилизацию числа заболевших или тенденцию к уменьшению. В противном случае государство их исключить из списка, как это произошло с Черногорией, Сербией, Марокко и Алжиром.

При нынешней ситуации с коронавирусом в стране (200 диагнозов на 100 тыс. населения), украинцы вряд ли скоро получат право на въезд в страны Шенгенской зоны и большинство стран ЕС.