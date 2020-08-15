В Украине резко увеличилось число больных с тяжелым течением COVID-19, – Минздрав

В Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

По его словам, за минувшие сутки были госпитализированы 333 больных с COVID-19.

В настоящее время в медучреждениях на лечении находится 5854 инфицированных. Для стравнения, еще месяц назад, 15 июля, с аналогичным диагнозом на лечении находилось 3935 человек.

"За месяц количество людей, которые одновременно лечатся в условиях стационара, составляет плюс 1819. Мы видим резкий рост больных COVID-19 не только тех, которые регистрируем ежедневно, но и тех, которые имеют тяжелое течение болезни. Потому что в больницах находятся именно такие люди", – подчеркнул глава Минздрава.

На сегодня в Украине показатель загруженности коек для больных COVID-19 в среднем составляет 24%. Степанов отметил, что есть некоторые регионы, где загруженность выше 50%.

"Если брать те регионы, где мы фиксируем наибольшее количество случаев заболеваемости уже в течение длительного времени, то Киев – загруженность коек составляет 52%, Ивано-Франковская область – 48,8%, Львовская область – 52,8%, Черновицкая область – 52, 4%. Действительно, у нас есть регионы, где ситуация намного лучше. Например, Запорожская область – 3,6%", – прокомментировал Степанов.

Кроме того, как отметил министр, сейчас наращиваются мощности больничных учреждений, в частности, речь идет об обеспечении больниц "второй волны".

По состоянию на утро субботы, 15 августа, коронавирус в Украине подтвердился еще у 1 847 человек. Это – очередной антирекорд (сутками ранее было 1 732 зараженных, а 13 августа – 1 592).

Отметим, по данным ресурса Worldometer, Украина сейчас находится на 31-м месте в мире по общему количеству заболевших (87 872 чел.), и 13 августа опередила по этому показателю Китай (84 786), население которого составляет 1,4 млрд. Перед Украиной в антирейтинге находится Израиль (90 472), где проживают 8,9 млн чел.

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто считает, что при сохранении нынешней тенденции роста числа диагнозов, через неделю в Украине будет 100 тысяч заболевших.