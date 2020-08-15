В рядах ВСУ на Донбассе двадцатые сутки подряд нет потерь

В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) двадцатые сутки подряд, с момента как был провозглашен режим прекращения огня 27 июля, среди личного состава Объединенных сил нет боевых потерь и ранений.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"Двадцатые сутки подряд, с тех пор как объявлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 15 августа, по состоянию на 17:00, случаев нарушения режима прекращения огня со стороны противника зафиксировано не было. На всех участках фронта наблюдалась тишина.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские воины придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.

Отметим, в пятницу, 14 августа, украинские военные зафиксировали четыре вражеских обстрела в зоне ООС на Донбассе.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.