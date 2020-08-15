МИД прокомментировал выборы в Беларуси: Разделяем позицию ЕС

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление относительно официальных результатов выборов в Беларуси.

В ведомстве отметили, что результаты выборов не вызывают доверия в белорусском обществе, подчеркнув, что Украина в целом разделяет позицию, высказанную Европейским Союзом.

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев", – говорится в тексте заявления.

Дипломаты призывали руководство Беларуси не допустить преследования политических оппонентов и граждан, которые вышли с протестами на улицы. Ведомство также призвало белорусские власти тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против протестующих.

"Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих", – говорится в заявлении.

В ведомстве также заявили о готовности помочь Беларуси пройти сложный этап в своей истории.

"Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", – отмечается в заявлении.

Напомним, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что выборы в Беларуси не были "ни свободными, ни справедливыми", а власти прибегли к "непропорциональному и неприемлемому насилию".