Статистика коронавируса в Украине на 16 августа: на 210 новых случаев меньше, чем днем ранее
По состоянию на утро воскресенья, 16 августа, в Украины было зафиксировано 1637 новых случаев коронавируса (1 847 зараженных днем ранее). Об этом свидетельствуют данные СНБО.
С начала пандемии в стране зафиксировано 91 356 случаев заражения COVID-19, из которых выздоровели 47 822 человек.
За последние сутки от коронавируса умерли 24 человека, а оправились – 392. Общее число жертв COVID-19 в стране составляет 2068 человек.
Наибольшее число случаев коронавируса было зафиксировано в Харьковской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 11 951 заболевших (127 за сутки);
– Киев – 10 538 (146);
– Черновицкая – 7 617 (183);
– Ровенская – 7 538 (105);
– Ивано-Франковская – 6 626 (158);
– Закарпатская – 6 246 (76);
– Харьковская – 6 065 (228);
– Одесская – 4 964 (93);
– Волынская – 4 644 (54);
– Киевская – 4 530 (35);
– Тернопольская – 3 732 (97);
– Винницкая – 3 213 (38);
– Житомирская – 2 430 (53);
– Днепропетровская – 1 725 (26);
– Хмельницкая – 1 581 (42);
– Черниговская – 1 206 (32);
– Черкасская – 1 148 (34);
– Донецкая – 1 088 (15);
– Запорожская – 1 085 (33);
– Сумская – 854 (39);
– Николаевская – 808 (11);
– Кировоградская – 742 (3);
– Полтавская – 548 (4);
– Херсонская – 299 (5);
– Луганская – 178 (-).
Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто считает, что при сохранении нынешней тенденции роста числа диагнозов, через неделю в Украине будет 100 тысяч заболевших.