Журналистам программы "Схемы" сожгли автомобиль
Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
Об этом сообщил журналист программы Михаил Ткач на своей странице в Facebook.
"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, вы все видели, сожгли", – сообщил он.
По словам Ткача, последний материал, который снимали на этом автомобиле "KIA Cerato" – это "Короли дорог".
"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО", – говорит Ткач.
Главный редактор Схем Наталья Седлецкая уточнила, что поджог произошел 01:00, машина восстановлению не подлежит.
В списке расследований Ткача – нарушения ПДД чиновниками, переезд президента Владимира Зеленского в госрезиденцию, заграничные полеты украинских олигархов в условиях "закрытого неба" и многие другие. Ранее журналист заявил о наличии прослушки у себя дома.