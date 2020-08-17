Статистика коронавируса в Украине на 17 августа: снижается количество заболевших
По состоянию на утро 17 августа, в Украине было зафиксировано 1464 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1637). Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего в Украине с начала эпидемии зафиксировали 92 820 случаев коронавируса, 48 164 случаев выздоровления и 2089 смертей.
Всего проведено 1 300 289 тестов методом ПЦР. За сутки выписаны 342 пациента.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ровенской области (178), Черновицкой (165), Ивано-Франковской области (164).
Статистика по регионам:
– Львовская область – 12 979 заболевших (128 за сутки);
– Киев – 10 642 (104);
– Черновицкая – 7782 (165);
– Ровенская – 7716 (178);
– Ивано-Франковская – 6790 (164);
– Закарпатская – 6329 (83);
– Харьковская – 6156 (91);
– Одесская – 5062 (98);
– Волынская – 4707 (63);
– Киевская – 4554 (24);
– Тернопольская – 3817 (85);
– Винницкая – 3234 (21);
– Житомирская – 2479 (49);
– Днепропетровская – 1750 (25);
– Хмельницкая – 1618 (37);
– Черниговская – 1233 (27);
– Черкасская – 1165 (17);
– Донецкая – 1094 (6);
– Запорожская – 1118 (33);
– Николаевская – 819 (11);
– Кировоградская – 743 (1);
– Сумская – 891 (37);
– Полтавская – 557 (9);
– Херсонская – 301 (2);
– Луганская – 184 (6).
Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.