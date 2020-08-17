Статистика коронавируса в Украине на 17 августа: снижается количество заболевших

По состоянию на утро 17 августа, в Украине было зафиксировано 1464 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1637). Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего в Украине с начала эпидемии зафиксировали 92 820 случаев коронавируса, 48 164 случаев выздоровления и 2089 смертей.

Всего проведено 1 300 289 тестов методом ПЦР. За сутки выписаны 342 пациента.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ровенской области (178), Черновицкой (165), Ивано-Франковской области (164).

Статистика по регионам:

– Львовская область – 12 979 заболевших (128 за сутки);

– Киев – 10 642 (104);

– Черновицкая – 7782 (165);

– Ровенская – 7716 (178);

– Ивано-Франковская – 6790 (164);

– Закарпатская – 6329 (83);

– Харьковская – 6156 (91);

– Одесская – 5062 (98);

– Волынская – 4707 (63);

– Киевская – 4554 (24);

– Тернопольская – 3817 (85);

– Винницкая – 3234 (21);

– Житомирская – 2479 (49);

– Днепропетровская – 1750 (25);

– Хмельницкая – 1618 (37);

– Черниговская – 1233 (27);

– Черкасская – 1165 (17);

– Донецкая – 1094 (6);

– Запорожская – 1118 (33);

– Николаевская – 819 (11);

– Кировоградская – 743 (1);

– Сумская – 891 (37);

– Полтавская – 557 (9);

– Херсонская – 301 (2);

– Луганская – 184 (6).

Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.