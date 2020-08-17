Кравчук: Я "чувствую", что Россия тоже хочет мира на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) считает, что России надоела война, и там тоже хотят, чтобы на Донбассе наступил мир.

Об этом он сказал в интервью Сегодня.

"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, (Дмитрия) Козака (замглавы администрации президента РФ), (Бориса) Грызлова (представитель РФ на переговорах в Минске). Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это", – сказал Кравчук.

При этом, он добавил, что "не гарантирует", что "уже все понял в деталях, заглянул в душу каждому из них".

"Думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому войне не может быть продолжения. Ее надо заканчивать миром ", – сказал Кравчук.

Он также полагает, что Кремль "уже не будет цепляться" за тему закона об особом статусе ОРДЛО. В противном случае, по его словам, придется искать альтернативу минским переговорам.

Напомним, Леонид Кравчук заявил, что требование России закрепить в Конституции Украины особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украина не поддержит.