НОТУ не пустила на детское Евровидение мальчика, победившего с песней "Смуглянка" в Лондоне

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в регистрации на отбор к участию в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020" 12-летнему Максиму Ткачуку, который с песней "Смуглянка" из знаменитого кинофильма "В бой идут одни старики" победил в престижном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне.

Об этом НОТУ оповестила в письме бабушку мальчика Ларису Владимировну, передает vesti.ua.

Ранее мальчика за исполнение советской песни раскритиковали земляки с Волыни, откуда он родом.

Как следует из письма НОТУ, Максиму отказали на основании подпункта "г" пункта 3.4 "Положения о национальном отборе на участие в Детском песенном конкурсе Евровидения-2020".

Согласно этому пункту участник детского Евровидения отвечает требованиям Положения, если он не выступал на каких-либо мероприятиях "организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и / или на оккупированной территории Украины после 15.03.2014 и не планирует, не будет осуществлять анонсов соответствующих (ого) выступлений (в) как в период до и во время проведения отбора, так и в период после отбора до даты финала Международного конкурса".

На такое решение НОТУ отреагировал народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, направив главе правления НОТУ Зурабу Аласании обращение с требованием разъяснить причины отказа. Об этом депутат сообщил у себя в Telegram-канале.

"Учитывая то, что данный конкурс является детским, к заявлениям участков и самим претендентам конкурса необходимо относиться более соответственно их возрастной категории", – отметил в запросе депутат.

В начале марта Максим Ткачук с песней "Смуглянка" победил в престижном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, завоевав награды сразу в трех номинациях. Во время выступления Максим был одет в стилизованный под военную форму Красной армии костюм.

Напомним, НОТУ запретила участвовать в отборе на Евровидение украинским артистам, гастролирующим в РФ с 2014 года.