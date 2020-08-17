Поджог машины журналистки во Львове организовал бывший полицейский, - СБУ
Служба безопасности Украины задержала организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове Галины Терещук.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"СБУ разоблачила во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который по версии следствия, в январе этого года организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода". Оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.
Напомним, в ночь на четверг, 30 января, во Львове неизвестный человек в маске поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук.
Также Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой установили возможных заказчика и пособника поджога авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук зо января во Львове.