Не только пижама. Сколько стоит собрать ребенка в школу

«Куплю ребенку еще одну пижаму и халат, и на этом считаю подготовку к школе завершенной», – такова типичная реакция на вопрос о закупках в крупном родительском Фейсбук-сообществе «Батьки SOS». Украинские родители не торопятся тратить деньги на школьных ярмарках, ведь этот учебный год проходит в необычном режиме. Весной из-за карантина школы ушли на дистанционный формат обучения, а в сентябре не все учебные заведения откроются. Министерство образования и науки анонсирует обычный режим работы школ почти по всей территории Украины, кроме «красных» зон. Но эпидемиологическая ситуация может измениться в любой момент, и в случае ее ухудшения закроются больше учебных заведений. Мнения украинских детей и родителей о дистанционном режиме разделились практически поровну – его одобряет 50% родителей, а негативно относятся 48%, по результатам опроса, проведенного Государственной службой качества образования. Позитивным эффектом весеннего карантина стало то, что дети использовали меньше канцелярии и не сносили вещи, не посещая школу. Поэтому многие родители сэкономят на покупках перед 1 сентября. Однако есть и такие семьи, где детям необходимо покупать весь школьный набор – от одежды и мебели, до большого списка канцелярии. Это, к примеру, родители первоклассников. Фокус проанализировал предложения крупных онлайн-магазинов и выяснил, что полная закупка на одного школьника составит более 10 тыс. грн.

Одежда

В выборе одежды сейчас у родителей больше свободы. В прошлом году школьную форму отменили, поэтому они могут покупать в школу просто повседневную одежду. При необходимости на одежде можно сэкономить: по оценкам аналитиков сайта Olx закупка гардероба по онлайн-объявлениям будет стоить до 1,5 тыс грн, а если покупать подержанные вещи, то еще на 40% дешевле, около 900 грн. Если ребенку нужен полный комплект, и вы покупаете его в магазине, то все же он займет ощутимую часть бюджета на школу, более 4 тыс. грн.

Рубашка / блузка (2 шт) – 700 грн.

Пиджак или кардиган – 400 грн.

Брюки / джинсы – 450 грн.

Юбка или сарафан – 450 грн.

Туфли – 700 грн.

Рюкзак или ранец – 800 грн.

Спортивный костюм – 550 грн.

Кроссовки или кеды – 600 грн.

Всего: 4650 грн.

Можно пропустить. Многие родители не будут тратить на рюкзаки или школьные ранцы, благодаря карантинной учёбе их не сносили в прошлом году / Фото: УНИАН

Канцелярия

Меньше всего родители тратят на канцелярские товары для школьников – минимальный набор будет стоить около 700 грн. Впрочем, в нем не учтены гаджеты, покупка которых может стать самой дорогостоящей. Планшет или смартфон в этом году – один из самых необходимых учебных инструментов для школьника. Без них было трудно организовать дистанционное обучение весной, да и осенью они, скорее всего пригодятся. По новым санитарным нормам в школах должны дезинфицировать все поверхности, к которым прикасаются многие ученики, это касается и компьютерных классов. Поскольку клавиатуру компьютера трудно продезинфицировать качественно, то некоторые школы приняли решение переходить на планшеты на уроках информатики.

Тетради 12 листов, 10 шт.- 32 грн

Обложки для тетрадей, 10 шт. – 20 грн.

Дневник – 40 грн.

Ручки шариковые, 5 шт. – 45 грн.

Простые карандаши, 5 шт. – 40 грн.

Пенал – 150 грн.

Линейка деревянная – 5 грн.

Точилка – 40 грн.

Ластик – 15 грн.

Альбом для рисования, 24 листа – 15 грн.

Краски – 40 грн.

Кисти, 5 шт. – 35 грн.

Цветные карандаши, 18 шт. – 150 грн.

Цветная бумага – 36 грн.

Всего: 663 грн.

По мелочи. Низкозатратной статьей школьных расходов является канцелярия, если не считать покупки гаджетов / Фото: Getty Images

Посуда

В этом году питание в школах будет организовано по-новому. По рекомендациям главного санитарного врача Виктора Ляшко, в школах запрещено питание с самообслуживанием и «шведские столы», чтобы коронавирус не распространялся. Школам предписывается разработать график питания, усаживать по четверо детей за столами, расстояние между которыми должна быть не меньше 1,5 м. Во многих школах столовые небольшой площади, и при новом графике, когда столовую посещают меньшие группы детей, и какие-то классы не успеют поесть. Поэтому в некоторых школах планируют предложить родителям давать детям еду из дома. Для этого ученику понадобятся контейнеры для еды и питья.

Ланчбокс – 150 грн.

Термос – 200 грн.

Всего: 350 грн.

Мебель

Ощутимые расходы ждут тех родителей, которые покупают ребенку стол и стул для учебы. Детская мебель дорогая, особенно та, которая рассчитана на физиологические особенности ребенка и не портит осанку. На комплект такой мебели придется потратить как минимум 4 тыс. грн. Утешением родителям может служить то, что мебель для учебы делается на вырост – стол и стул можно поднимать по росту ребенка – поэтому она прослужит не один год.

Письменный стол – 3 тыс. грн.

Стул – 1,5 тыс. грн.

Всего: 4,5 тыс. грн.