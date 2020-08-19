Статистика коронавируса в Украине на 19 августа: антирекорд – почти 2000 новых случаев
По состоянию на утро 19 августа, в Украине зафиксирован антирекорд – 1967 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1616). Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Общее количество инфицированных составило 96 403 человека, выздоровевших – 49 737, умерли с начала пандемии от Covid-19 2144 человека.
За сутки умерли еще 28 человек, но 812 человек выздоровели.
Сейчас в Украине Covid-19 болеет 44 522 человека.
Наибольшее число случаев за сутки зафиксировали в Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской области (188), и Ивано-Франковской области (163).
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 3323 (+51)
- Волынская область - 4878 (+86)
- Днепропетровская область - 1816 (+44)
- Донецкая область - 1122 (22)
- Житомирская область - 2536 (+39)
- Закарпатская область - 6552 (+117)
- Запорожская область - 1179 (25)
- Ивано-Франковская область - 7122 (+163)
- Кировоградская область - 748 (+2)
- Киев - 10945 (+215)
- Киевская область - 4685 (+65)
- Львовская область - 12448 (+188)
- Луганская область - 194 (+9)
- Николаевская область - 857 (25)
- Одесская область - 5281 (+123)
- Полтавская область - 582 (+17)
- Ровенская область - 7953 (125)
- Сумская область - 1023 (+57)
- Тернопольская область - 4001 (+99)
- Харьковская область - 6607 (+247)
- Херсонская область - 312 (8)
- Хмельницкая область - 1678 (50)
- Черновицкая область - 8108 (+154)
- Черкасская область - 1175 (8)
- Черниговская область - 1278 (+28)