В Славянске раскопали братскую могилу и взяли анализ ДНК тел

В Славянске сотрудниками полиции проведена эксгумация тел погибших во время боевых действий 2014 года.

Всего было эксгумировано 9 человек, с которых были отобраны биологические образцы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

"Большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия", – отметили в органах. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянская в 2014 году.

С целью идентификации погибших образцы их ДНК будут направлены на экспертизу в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины в Киеве.

"Это позволит облегчить страдания людей, родные которых пропали без вести и которые шесть лет живут в неизвестности", – написали правоохранители.

Место захоронения находилось на территории кладбища в Славянске. Сообщается, что при раскопках присутствовали независимые судмедэксперты от Красного Креста, а процедура "длилась два дня и проходила по международным стандартам".

По сообщению полиции, эксгумация, поможет не только установить судьбу без вести пропавших граждан Украины, но и обеспечит эффективное расследование обстоятельств их гибели.

Напомним, как сообщалось вчера, 18 августа, бывшая градоначальница Славянска Неля Штепа решила снова баллотироваться в мэры города и установила борды с текстом на русском языке..