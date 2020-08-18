На новый срок. Неля Штепа решила снова баллотироваться в мэры Славянска

В городе появились билборды с ее изображением и текстом на русском языке.

В Славянске Донецкой области бывшая градоначальница Неля Штепа решила снова баллотироваться в мэры города. В 2014 году Штепа была задержана по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании террористической группы.

Как отмечает гражданская сеть "ОПОРА", текст рекламы созвучен с названием политической партии "Партия Мира и Развития". В интервью местному изданию Штепа подтвердила, что собирается принять участие в выборах мэра 25 октября 2020 года. Она добавила, что политсовет партии "Партии Мира и Развития" выдвинул ее кандидатуру на должность главы города.

"Можете меня поздравить, я возглавила Славянскую городскую Партию "За мир и Развитие" Ура! Я знаю, как вы все рады за меня", - написала кандидатка на своей странице Facebook.

Указанная партия, по официальным данным, зарегистрирована в Киеве и никаких ячеек у нее нет ни в Славянске, ни вообще в Донецкой области. Однако билборды с рекламой на русском языке в городе уже появились.

Координаторы "ОПОРЫ" отмечают, что такая реклама нарушает сразу несколько стандартов и принципов.

До 2014 года Неля Штепа была мэром Славянска Донецкой области. 11 июля 2014 года ее задержали — через несколько дней после того, как город освободили от сепаратистов и подняли флаг Украины. Штепу обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

В обвинительном акте также было указано, что Штепа выражала поддержку сепаратистам, что привело к оккупации Славянска с 12 апреля до 5 июля 2014 года. По словам прокуроров, Штепа способствовала организации и укреплению незаконных блокпостов.

Штепа объясняла, что ее якобы заставляли "под дулом автомата".

Европейский суд по правам человека признал жалобу бывшего мэра Славянска Нели Штепы небезосновательной и обязал Украину выплатить ей 3,6 тыс. евро.

Напомним, в январе 2020 года Неля Штепа получила 3600 евро компенсаций.