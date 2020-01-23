Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах

Бывший мэр Славянска Неля Штепа, подозреваемая в сепаратизме, планирует принять участие в выборах городского головы города в Донецкой области.

Об этом она сказала в эфире местного телеканала С-плюс.

"Те, кто надеется, что меня "закроют" и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никто меня не "закроет", потому что эта статья неконституционная", – заявила Штепа.

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"Я не делаю никаких противоправных действий: я не пью, не употребляю наркотики, веду моральный образ жизни, живу одна, замужем только за Славянском", – добавила она.

Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах.

Напомним, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ее обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, и в создании террористической группы или организации.

Кроме того, против нее выдвигали обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, в содействии проведению псевдореферендуму об отделении Донецкой области и в создании условий для деятельности террористических групп и организаций.

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