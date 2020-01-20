Украина выплатила бывшему мэру Славянска Штепе 3600 евро компенсаций

Суд по ее делу в Украине пока далек от завершения

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы, получила 3600 евро компенсаций. Об этом сообщило hromadske со ссылкой на адвоката Штепы Александра Шадрина.

Он также сказал, что сейчас его подзащитная ждет очередной вызов в суд в Харькове.

24 октября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Украина нарушила право Штепы на судебное разбирательство "в течение разумного срока" или освобождение до судебного разбирательства.

Читайте также: Украинский суд установил рекорд непродолжительности

Штепа требовала 21450 евро за судебные издержки, 8500 евро – компенсацию утраченной зарплаты и 30000 евро за моральный ущерб. Суд обязал государство Украина и в течение трех месяцев выплатить Штепе 2600 евро за моральный ущерб и 1000 – за судебные сборы и расходы.

Напомним, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, и в создании террористической группы или организации.

Кроме того, против нее выдвинуто обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, в содействии проведению псевдореферендуму об отделении Донецкой области и в создании условий для деятельности террористических групп и организаций.

С 12 июня 2018 суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания, оно так и не произошло.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-мэр Славянска Неля Штепа была госпитализирована с инсультом.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

31 августа 2019 года Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы.