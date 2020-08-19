Коронавирус в Украине набирает обороты, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что COVID-19 набирает обороты.

Об этом Степанов сообщил на брифинге.

"Вы видите, что COVID-19 набирает обороты, по другому это не назовешь. Мы видим эту тенденцию последнего месяца. Мы очень быстро перешли рубеж в 1 тыс. больных за сутки. Мы уже приближаемся к 2 тыс. больных", – отметил Степанов.

По его словам, кроме суточного антирекорда по зафиксированым случаям коронавируса, зафиксирован антирекорд по госпитализированым лицам за сутки – 463 человека.

"За минувшие сутки мы также получили своеобразный антирекорд относительно количесвта госпитализированных лиц – это 463 человека, которые были госпитализированы за минувшие сутки", – сообщил министр.