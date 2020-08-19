Укрзализныця пустит дополнительные поезда в Одессу ко Дню Независимости

Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости из-за повышенного спроса на пассажирские перевозки в праздничные дни. В частности, из Одессы будут курсировать два поезда в Киев и Львов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Так, 22 и 24 августа в обоих направлениях будет курсировать поезд №224/223 Одесса-Киев: отправление из Киева в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18; отправление из Одессы в 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

Рейсы в обоих направлениях 22, 24, 26, 28 и 30 августа также осуществит поезд №168/167 Львов-Одесса: отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23; отправление из Одессы в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

Билеты на эти рейсы можно будет приобрести на официальном сайте Укрзализныци и в ж/д кассах.

В Укрзализныце напомнили, что в условиях карантина все поезда проходят усиленную дезинфекцию до и после рейса.

Отметим, с 13 августа Укрзализныця возобновила курсирование поездов на Прикарпатье и Буковину, назначив еще два поезда дальнего следования: №43/44 Ивано-Франковск - Киев и №118/117 Черновцы - Киев.

Также Укрзализныця назначила курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.