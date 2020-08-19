В Киеве за сутки обнаружили 215 случаев коронавируса

За сутки у 215 киевлян обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них – дети", – сообщил Кличко.

Среди заболевших – 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 5 девочек от 3 до 17 лет, 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35. В Подольском – 26. В Деснянском районе – 22 случая.

Госпитализированы 49 пациентов, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей.

По состоянию на утро 19 августа, в Украине зафиксирован антирекорд – 1967 новых случаев коронавируса.