ВАКС освободил Омеляна от ответственности за недостоверное декларирование

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) освободил экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна от уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Отмечается, что 18 августа суд удовлетворил его ходатайство и освободил от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Омеляна обвиняли в том, что в декларациях за 2015 и 2016 годы он скрыл имущество на 3 и 8 млн гривен соответственно. Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019, а по второму – 30 марта 2020.

Также сообщается, что Омеляну разъясняли право на освобождение от уголовной ответственности, но он настаивал на продолжении суда. Только 18 августа он обратился в ВАКС с просьбой закрыть дело.

Напомним, весной прошлого года Соломенский райсуд Киева закрыл дело против Владимира Омеляна по обвинению в незаконном обогащении. При этом дело подлежало рассмотрению в части обвинения в декларировании недостоверной информации.

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование в деле о возможных незаконных действиях Владимира Омеляна по уменьшению всех портовых сборов в стране.