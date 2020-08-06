Реформа "Укрзализныци" перезрела, - Омелян

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что железная дорога идет к коллапсу и грузовых, и пассажирских перевозок из-за отсутствия реформирования.

По мнению Омеляна, на данный момент необходимо определиться с "качественным менеджментом", поскольку уже "реформа "Укрзализныци" перезрела".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Реформа "Укрзализныци" перезрела. И здесь сейчас ключевой вопрос - назначение качественного менеджмента. Ведь если не будет сформирована команды, которая не знает как реформировать и что делать дальше, то ничего не удастся сделать. Мы же видим, что кадровый вопрос на "Укрзализныце" уже не решается больше года. То есть три временные руководителя в течение этого последнего года", - заявил бывший министр.

По его словам, если сейчас не реформировать это направление, то непременно железная дорога придет к коллапсу не только грузовых, но и пассажирских перевозок.

"Железная дорога идет к коллапсу - и грузовых, и пассажирских перевозок. Для того чтобы мы ее разделили - это правильный ход (имеется ввиду реформа, - "Фокус"), потому что сейчас фактически грузовые перевозки спонсируют или дотируют пассажирские перевозки", - сказал Омелян.

Напомним, 12 сентября 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что инициировал вопрос возвращения Укрзализныци в подчинение ведомства.

Также он планировал провести большую реформу железной дороги с целью разделения компании на трех независимых операторов по управлению инфраструктурой, грузовыми и пассажирскими перевозками. Но пока реформа так и не стартовала.