Кабмин выделил дополнительно 2,4 млн грн на изготовление госнаград и памятных знаков

Правительство посчитало, что ГУД сэкономит в этом году 7,7 млн грн на оплате коммунальных услуг и электроэнергии и направило 19 августа часть этих средств на другие цели, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Так объем расходов на изготовление государственных наград и памятных знаков увеличен на 2,4 млн грн

Выделили 4,5 млн на продолжение реставрации в Киеве госрезиденции "Дом с химерами" (на фото) и 850 тыс. грн – на установку тепловых завес в Мариинском дворце и замену компьютерной техники.

Фото: "Википедия"

Государственное управление делами (ГУД, украинская аббревиатура - ДУС)- специальный государственный орган по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению деятельности президента Украины, Верховной Рады, Кабмина, СНБО, других государственных органов, всех международных дипломатических представительств на территории государства (сейчас их около 130). С 11 декабря прошлого года его штат составляет 155 человек.

Напомним, доходы государственного бюджета за январь – июль составили 588,3 млрд грн. Это на 4,9% (30,4 млрд грн) меньше плана, откорректированного в апреле, сообщило Госказначейство.