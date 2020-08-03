План по доходам госбюджета с начала года не выполнен на 30 млрд грн, – Госказначейство

По величине поступления в госбюджет находятся практически на уровне прошлого года.

Доходы государственного бюджета за январь – июль составили 588,3 млрд гривен. Это на 4,9% (30,4 млрд грн) меньше плана, откорректированного в апреле, сообщило Госказначейство.

В годовом измерении доходы оказались только на 0,7% выше.

При этом в июле-2020 года доходы госбюджета составили 68,9 млрд грн. Это на 8,0% больше плана, однако на 10,8% меньше уровня прошлого года.

Перевыполнен план поступлений от приватизации. За семь месяцев поступило 594 млн грн при плане 412 млн грн.

Остаток средств на Едином казначейском счете за месяц несколько сократился и на 1 августа составлял 51,7 млрд грн (месяцем ранее было 75,7 млрд грн).

Напомним, все деньги, которые Украина получила и может еще получить от МВФ, пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. Хотя в прошлые годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов НБУ.

В мае в общий фонд госбюджета поступило 63,9 млрд грн, план был выполнен на 100%.