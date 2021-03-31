На закупку вакцин от коронавируса уже потрачено 40% выделенных денег, – StateWatch

Украина потратила за два года на закупку вакцин 2,55 млрд грн, взамен мы получили 715 тыс. доз вакцин, из которых 232 тыс. было использовано. Вакцинация стартовала 35 дней назад.

Минздрав потратил около 1,59 млрд грн на закупку вакцин по бюджетной программе 2021 года "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19". Это составляет 40% от общей суммы программы в 3,95 млрд грн, сообщила экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Государственной казначейской службы.

Дополнительно из бюджета прошлого года в декабре было выплачено 964,3 млн грн за поставку 1,9 млн доз китайской вакцины CoronaVac.

Таким образом, на сегодняшний день за поставку вакцин в Украине в целом за два года было выплачено 2,55 млрд грн, делают вывод в StateWatch.

В целом, в соответствии с бюджетной программой вакцинации этого года, Минздрав планирует закупить 7,9 млн доз вакцины для 3,9 млн человек.

Цена за одну дозу вакцины, предусмотренная этой программой, составляет 504 грн. Такая цена была уплачена за одну дозу вакцины CoronaVac. Стоимость дозы индийской вакцины CoviShield не оглашается. "Однако если разделить объем затраченных средств на цену за вакцину, заложенную в бюджетную программу, то можно предположить, что уже было закуплено около 5 млн доз для Украины", – говорится в сообщении StateWatch.

В Украине будет достаточно вакцины, чтобы вакцинировать 50% населения к концу 2021 года. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. За 35 дней кампании по вакцинации властям удалось ввести первую дозу вакцины 232 тыс. человек. До конца года остается 275 дней и 20 млн человек.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021. Она будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидних больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Украина получила 500 тыс. доз вакцины CoviShield. Все прививки пока делаются ею.

Также, в страну прибыли 215 тыс. доз вакцины CoronaVac. Она пока проходит контроль Минздрава.

Украинские медики, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, могут вакцинировать до 5 млн человек в месяц. Минздрав планирует, что до конца 2021 года будет вакцинировано от коронавируса не менее 60% взрослого населения страны.