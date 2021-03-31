Украина сможет вакцинировать 50% населения к концу года, – Ляшко

За 35 дней властям удалось ввести первую дозу вакцины 213 тыс. человек. До конца года остается 275 дней и 20 млн человек.

В Украине будет достаточно вакцины, чтобы вакцинировать 50% населения к концу 2021 года. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире на hromadske

"Я думаю, что у нас будет возможность вакцинировать 50% до конца этого года. Возможно будут глобальные катаклизмы, но то, что я вижу, то что прогнозируется, у нас будет вакцина, которая позволит сделать эти прививки", – сказал он.

Чтобы вакцинировать такое количество людей нужно 4–7 месяцев. "Все будет зависеть от вакцины и от желания приходить прививаться", – считает главный санврач.

На сегодняшний день первую дозу вакцины получили 213 тыс. человек, или 0,5% населения страны.

Напомним, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021. Она будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидних больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Украина получила 500 тыс. доз вакцины CoviShield. Все прививки пока делаются ею.

Также, в страну прибыли 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Она пока проходит контроль Минздрава.

Украинские медики, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, могут вакцинировать до 5 млн человек в месяц. Минздрав планирует, что до конца 2021 года будет вакцинировано от коронавируса не менее 60% взрослого населения страны.