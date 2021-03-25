Самолет с китайской вакциной от коронавируса CoronaVac прибыл в "Борисполь" (фото, видео)
Как рассказала пресс-секретарь аэропорта, сейчас они ждут выгрузку товара. При этом чиновники Минздрава якобы не встречают эту партию.
В Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Самолет приземлился в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщило издание "Страна".
Юлия Красовская, пресс-секретарь аэропорта, заявила, что они уже ждут выгрузку товара.
Источники издания в Кабмине рассказали, что представители Минздрава не будут встречать эту партию.
"Этим занимается фармкомпания "Лекхим", — отметили информаторы.
Всего Украина заказала более, чем 1,9 млн доз этой вакцины.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что первая партия CoronaVac будет составлять 200 тыс. доз.
Отметим, вечером 24 марта ГП "Медицинские закупки Украины", которое является заказчиком этой партии, заявило, что не сможет принять ее, поскольку компания-поставщик "Лекхим" не предоставила им необходимые согласно договору документы.
Также отмечалось, что компания "Лекхим" нарушила срок поставки более, чем на 30 календарных дней, из-за чего ей, согласно договору, придется заплатить штраф в размере 7% от стоимости продукции.
Это препарат стал третьим зарегистрированным в нашей стране после AstraZeneca и Pfizer. Фокус детально разбирался что известно о китайской вакцине CoronaVac от Sinovac Biotech.