Самолет с китайской вакциной от коронавируса CoronaVac прибыл в "Борисполь" (фото, видео)

Как рассказала пресс-секретарь аэропорта, сейчас они ждут выгрузку товара. При этом чиновники Минздрава якобы не встречают эту партию.

В Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Самолет приземлился в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщило издание "Страна".

Юлия Красовская, пресс-секретарь аэропорта, заявила, что они уже ждут выгрузку товара.

Источники издания в Кабмине рассказали, что представители Минздрава не будут встречать эту партию.

"Этим занимается фармкомпания "Лекхим", — отметили информаторы.

[ + – ] Самолет с китайской вакциной от коронавируса CoronaVac прибыл в "Борисполь" Фото: "Сегодня"

Всего Украина заказала более, чем 1,9 млн доз этой вакцины.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что первая партия CoronaVac будет составлять 200 тыс. доз.

[ + – ] Самолет с китайской вакциной от коронавируса CoronaVac прибыл в "Борисполь"

Отметим, вечером 24 марта ГП "Медицинские закупки Украины", которое является заказчиком этой партии, заявило, что не сможет принять ее, поскольку компания-поставщик "Лекхим" не предоставила им необходимые согласно договору документы.

Также отмечалось, что компания "Лекхим" нарушила срок поставки более, чем на 30 календарных дней, из-за чего ей, согласно договору, придется заплатить штраф в размере 7% от стоимости продукции.

Это препарат стал третьим зарегистрированным в нашей стране после AstraZeneca и Pfizer. Фокус детально разбирался что известно о китайской вакцине CoronaVac от Sinovac Biotech.