Літак з китайською вакциною від коронавірусу CoronaVac прибув до "Борисполя" (фото, відео)
Як розповіла прессекретар аеропорту, зараз вони чекають вивантаження товару. При цьому чиновники МОЗ нібито не зустрічають цю партію.
В Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Літак приземлився в аеропорту "Бориспіль". Про це повідомило видання "Країна".
Юлія Красовська, прессекретар аеропорту, заявила, що вони вже чекають вивантаження товару.
Джерела видання в Кабміні розповіли, що представники МОЗ не будуть зустрічати цю партію.
"Цим займається фармакологічна компанія "Лекхім", — зазначили інформатори.
Усього Україна замовила понад 1,9 млн доз цієї вакцини.
Раніше голова МОЗ України Максим Степанов заявляв, що перша партія CoronaVac становитиме 200 тис. доз.
Зазначимо, що увечері 24 березня ДП "Медичні закупівлі України", яке є замовником цієї партії, заявило, що не зможе взяти її, оскільки компанія-постачальник "Лекхім" не надала їм необхідні згідно з договором документи.
Також зазначалося, що компанія "Лекхім" порушила термін постачання на понад 30 календарних днів, через що їй, згідно з договором, доведеться заплатити штраф у розмірі 7% від вартості продукції.
Цей препарат став третім зареєстрованим у нашій країні після AstraZeneca і Pfizer. Фокус детально розбирався, що відомо про китайську вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.