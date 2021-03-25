Літак з китайською вакциною від коронавірусу CoronaVac прибув до "Борисполя" (фото, відео)

Як розповіла прессекретар аеропорту, зараз вони чекають вивантаження товару. При цьому чиновники МОЗ нібито не зустрічають цю партію.

В Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Літак приземлився в аеропорту "Бориспіль". Про це повідомило видання "Країна".

Юлія Красовська, прессекретар аеропорту, заявила, що вони вже чекають вивантаження товару.

Джерела видання в Кабміні розповіли, що представники МОЗ не будуть зустрічати цю партію.

"Цим займається фармакологічна компанія "Лекхім", — зазначили інформатори.

[ + – ] Літак з китайською вакциною від коронавірусу CoronaVac прибув до "Борисполя" Фото: "Сегодня"

Усього Україна замовила понад 1,9 млн доз цієї вакцини.

Раніше голова МОЗ України Максим Степанов заявляв, що перша партія CoronaVac становитиме 200 тис. доз.

[ + – ] Літак з китайською вакциною від коронавірусу CoronaVac прибув до "Борисполя"

Зазначимо, що увечері 24 березня ДП "Медичні закупівлі України", яке є замовником цієї партії, заявило, що не зможе взяти її, оскільки компанія-постачальник "Лекхім" не надала їм необхідні згідно з договором документи.

Також зазначалося, що компанія "Лекхім" порушила термін постачання на понад 30 календарних днів, через що їй, згідно з договором, доведеться заплатити штраф у розмірі 7% від вартості продукції.

Цей препарат став третім зареєстрованим у нашій країні після AstraZeneca і Pfizer. Фокус детально розбирався, що відомо про китайську вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.