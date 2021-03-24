Украина не сможет принять китайскую вакцину CoronaVac, которая прибывает 25 марта, - "Медзакупки"

Компания поставщик, рассказали в госпредприятии, до сих пор не предоставила необходимые для получения препаратов документы.

25 марта в Украину должна приехать первая партия китайского препарата от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech. Однако в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины", которая является заказчиком, заявили, что не могут ее принять, поскольку компания-поставщик "Лекхим" не предоставила им необходимые документы.

Так, согласно договору, "Медзакупкам" должны были не менее, чем за три дня до даты поставки отправить такие документы:

сертификат качества (анализа) серии продукции;

регистрационное удостоверение;

сертификат происхождения от производителя;

сведения о преквалификацию ВОЗ и/или регистрационное удостоверение от компетентного органа одной из определенных стран;

упаковочный лист;

документ, подтверждающий соблюдение холодовой цепи.

Однако по состоянию на 24 марта такой перечень документов госпредприятию не предоставили.

"Следовательно, нет оснований для принятия продукции. В случае получения всех необходимых документов, ГП "Медзакупки" готово проверить и предоставить подтверждения/замечания по ним в пределах сроков, определенных договором", — отметили в пресс-службе предприятия.

Также отмечается, что компания "Лекхим" нарушила срок поставки более, чем на 30 календарных дней, из-за чего ей, согласно договору, придется заплатить штраф в размере 7% от стоимости продукции.

Кроме того, "Медзакупки" до сих пор не получила подтверждения от Минздрава касательно того, что эффективность препарата CoronaVac составляет не менее 70%.

Отметим, сегодня маркетинговый отдел компании-поставщика "Лекхим" в комментарии изданию "Радио Свобода" сообщил, что первая партия вакцины CoronaVac должна прибыть в Украину уже вечером 25 марта.

Это препарат стал третьим зарегистрированным в нашей стране после AstraZeneca и Pfizer. Фокус детально разбирался что известно о китайской вакцине CoronaVac от Sinovac Biotech.