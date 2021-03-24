Україна не зможе прийняти китайську вакцину CoronaVac, яка прибуває 25 березня, — "Медзакупівлі"
Компанія постачальник, розповіли в держпідприємстві, досі не надала необхідні для отримання щеплення документи.
25 березня в Україну повинна приїхати перша партія китайської препарату від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Однак у державному підприємстві "Медичні закупівлі України", яка є замовником, заявили, що не можуть її прийняти, оскільки компанія-постачальник "Лекхім" не надала їм необхідні документи.
Так, згідно з договором, "Медзакупівлі" повинні були не менше, ніж за три дні до дати поставки відправити такі документи:
- сертифікат якості (аналізу) серії продукції;
- реєстраційне посвідчення;
- сертифікат походження від виробника;
- відомості про прекваліфікацію ВООЗ і/або реєстраційне посвідчення від компетентного органу однієї з певних країн;
- пакувальний лист;
- документ, що підтверджує дотримання холодового ланцюга.
Однак станом на 24 березня такий перелік документів держпідприємству не надали.
"Отже, немає підстав для прийняття продукції. У випадку отримання всіх необхідних документів, ДП "Медзакупівлі" готове перевірити і надати підтвердження/зауваження щодо них у межах термінів, визначених договором", — зазначили у прес-службі підприємства.
Також наголошується, що компанія "Лекхім" порушила термін поставки більше, ніж на 30 календарних днів, через що їй, згідно з договором, доведеться заплатити штраф розміром 7% від вартості продукції.
Крім того, "Медзакупівлі" досі не отримала підтвердження від Міністерства охорони здоровʼя щодо того, що ефективність препарату CoronaVac становить не менше 70%.
Зазначимо, сьогодні маркетинговий відділ компанії-постачальника "Лекхім" в коментарі виданню "Радіо Свобода" повідомив, що перша партія вакцини CoronaVac повинна прибути в Україну вже ввечері 25 березня.
Це препарат став третім зареєстрованим у нашій країні після AstraZeneca і Pfizer. Фокус детально розбирався що відомо про китайську вакцині CoronaVac від Sinovac Biotech.