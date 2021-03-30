В Украине к концу года должны вакцинировать 60% взрослых граждан, - Степанов

Украинские медики, по словам главы ведомства, могут вакцинировать до 5 млн человек в месяц.

Минздрав планирует, что до конца 2021 года будет вакцинировано от коронавируса не менее 60% взрослого населения Украины. Об этом сообщил глава Минздрава в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, если в Украине будет достаточное количество вакцин — будет возможность прививать до пяти миллион человек в месяц.

"Если у нас в достаточном количестве будут вакцины, нас перестанут подводить страны, то есть будут выполнять контракт — мир такого еще не знал, когда страны блокируют поставки вакцин, несмотря на все подписанные контракты", — говорит министр, добавив, что такого "пиратства мир не знал".

Степанов заявил, что сейчас в стране 11,5 тысяч кабинетов вакцинаций. Если каждый кабинет, по его словам, будет делать по 40 прививок в день, то это всего 460 иммунизаций в сутки.

"Но мы должны понимать, что такой масштабной вакцинации Украина никогда не проходила. Для нас важно, чтобы не было системных программных ошибок", — говорит он.

Напомним, 25 марта в Украину доставили первую партию китайской вакцины против COVID-19 от Sinovac. Самолет приняли в аэропорту "Борисполь" и уже начали выгрузку препарата. По данным СМИ, представители Министерства здравоохранения не стали встречать груз, а поручили процедуру фармацевтической компании "Лекхим". Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что партия насчитывает 200 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Накануне госпредприятие "Медицинские закупки" заявило, что они не могут принять вакцину Sinovac, ведь компания "Лекхим" не предоставила все необходимые документы. Сообщили также, что поставщик нарушил срок доставки препарата более, чем на 30 календарных дней, поэтому должен выплатить штраф в размере 7% от стоимости продукции, согласно договору.