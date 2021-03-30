В Україні до кінця року повинні вакцинувати 60% дорослих громадян, — Степанов

Українські медики, за словами глави відомства, можуть вакцинувати до 5 млн осіб на місяць.

МОЗ планує, що до кінця 2021 року вакцинують від коронавірусу не менше 60% дорослого населення України. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, якщо в Україні буде достатня кількість вакцин — буде можливість прищеплювати до п'яти мільйонів осіб на місяць.

"Якщо в нас у достатній кількості будуть вакцини, нас перестануть підводити країни, тобто виконуватимуть контракт — світ такого ще не знав, коли країни блокують постачання вакцин, незважаючи на всі підписані контракти", — говорить міністр, додавши, що такого "піратства світ не знав".

Степанов заявив, що зараз у країні 11,5 тисячі кабінетів вакцинацій. Якщо кожен кабінет, за його словами, робитиме по 40 щеплень на день, то це всього 460 імунізацій на добу.

"Але ми повинні розуміти, що такої масштабної вакцинації Україна ніколи не проходила. Для нас важливо, щоб не було системних програмних помилок", — говорить він.

Нагадаємо, 25 березня в Україні доставили першу партію китайської вакцини проти COVID-19 від Sinovac. Літак взяли в аеропорту "Бориспіль" і вже почали вивантаження препарату. За даними ЗМІ, представники Міністерства охорони здоров'я вирішили не зустрічати вантаж, а доручили процедуру фармацевтичній компанії "Лекхім". Раніше глава МОЗ України Максим Степанов повідомив, що партія налічує 200 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Напередодні держпідприємство "Медичні закупівлі" заявило, що вони не можуть прийняти вакцину Sinovac, адже компанія "Лекхім" не надала всі необхідні документи. Повідомили також, що постачальник порушив термін доставки препарату більш, ніж на 30 календарних днів, тому повинен виплатити штраф у розмірі 7% від вартості продукції, згідно з договором.