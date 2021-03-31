Україна зможе вакцинувати 50% населення до кінця року, — Ляшко

За 35 днів владі вдалося ввести першу дозу вакцини 213 тис. особам. До кінця року залишається 275 днів і 20 млн осіб.

В Україні буде достатньо вакцини, щоб прищепити 50% населення до кінця 2021 року. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі на hromadske.

"Я думаю, що в нас буде можливість вакцинувати 50% до кінця цього року. Можливо, будуть глобальні катаклізми, але те, що я бачу, те, що прогнозується, у нас буде вакцина, яка дозволить зробити ці щеплення", — сказав він.

Щоб вакцинувати таку кількість людей потрібно 4-7 місяців. "Все залежатиме від вакцини і від бажання приходити щепитися", — вважає головний санлікар.

На сьогоднішній день першу дозу вакцини отримали 213 тис. осіб, або 0,5% населення країни.

Нагадаємо, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021. Вона проходитиме в п'ять етапів. На першому етапі будуть прищеплювати медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19 жителів і персонал будинків престарілих та військових на фронті. Всі щеплення є добровільними і безкоштовними.

Україна отримала 500 тис. доз вакцини CoviShield. Усі щеплення поки робляться нею.

Також, у країну прибули 215 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона поки проходить контроль МОЗ.

Українські медики, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, можуть вакцинувати до 5 млн осіб на місяць. МОЗ планує, що до кінця 2021 року будуть вакциновані від коронавірусу не менше 60% дорослого населення країни.