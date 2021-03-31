Статистика коронавируса на 31 марта: за сутки погибли 407 украинцев

Третья волна коронавируса продолжает бить рекорды осени как по количеству умерших, так и по уровню госпитализации.

За сутки 30 марта в Украине от коронавируса умерли 407 человек. Это рекордное число за все время пандемии.

Системный аналитик Евгений Истребин, собирающий статистику коронавируса с начала пандемии, отмечает, что такое количество летальных исходов является закономерным.

"По уровню госпитализаций Украина — лидер в Европе. 46 тысяч пациентов в больнице — столько нет ни в одной стране Европы. Но наши деятели не намерены вводить общий локдаун по стране", — написал он на своей странице в Facebook.

За минувшие сутки выявлены 11 226 новых заболевших (из них детей — 491, медработников — 335). Количество больных составляет 327 862 человека.

С начала кампании привито 231 566 человек, из них завершили вакцинацию (получили две дозы) – 2 человека. За сутки привиты 18 668 человек

Также за последние сутки:

госпитализированы – 5 558 человек;

выздоровели – 6 405;

проведено 139 224 тестирования, в том числе методом ПЦР – 61 839, методом ИФА – 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген – 55 401.

"Главный санврач Виктор Ляшко рассказывает, что система выдержит уровень новых случаев в 24 тысячи. Да при таком объеме тестирования у нас никогда не будет столько новых случаев. Ради пиара в общую статистику включают ИФА-тесты, чего не делает ни одна страна в мире. Постоянно пишут про 30-40 тыс. тестов на антиген, только статистики по ним нет. ЦОЗУ в своих отчетах приводит данные по антигенам в количестве 3–4 тысячи ежедневно. Где эти 30–40 тысяч?" – пишет Истребин.

За все время пандемии в стране заболели 1 674 168 человек, умерли – 32 825, проведено 8 120 102 ПЦР-теста.

Наибольшее количество новых случаев в Киеве (1 100), Одесской (1 012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

По состоянию на вечер 30 марта, в больницах Украины занято 45 731 из 76 534 коек для пациентов с коронавирусом, что составляет 59,75%.

Лидерами по суточному приросту занятых койко-мест являются следующие области: Харьковская (+72), Хмельницкая (+56) и Херсонская (+54).

Напомним, в Украине будет достаточно вакцины, чтобы вакцинировать 50% населения к концу 2021 года. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Украинские медики, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, могут вакцинировать до 5 млн человек в месяц. Минздрав планирует, что до конца 2021 года будет вакцинировано от коронавируса не менее 60% взрослого населения страны.