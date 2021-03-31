Статистика коронавірусу станом на 31 березня: за добу загинули 407 українців

Третя хвиля коронавірусу продовжує бити рекорди осені як за кількістю померлих, так і за рівнем госпіталізації.

За добу 30 березня в Україні від коронавірусу померли 407 осіб. Це рекордна кількість за весь час пандемії.

Системний аналітик Євген Істребін, який збирає статистику коронавірусу з початку пандемії, зазначає, що така кількість летальних випадків є закономірною.

"За рівнем госпіталізацій Україна — лідер в Європі. 46 тисяч пацієнтів у лікарні — стільки немає в жодній країні Європи. Але наші діячі не мають наміру вводити загальний локдаун по країні", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

За минулу добу виявлено 11 226 нових хворих (з них дітей — 491, медпрацівників — 335). Кількість хворих становить 327 862 особи.

З початку кампанії щеплені 231 566 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 2 людини. За добу щеплені 18 668 осіб.

Також за останню добу:

госпіталізовані — 5 558 осіб;

одужали — 6 405 осіб;

проведено 139 224 тестуваннь, зокрема методом ПЛР — 61 839, методом ІФА — 21 984, досліджень швидкими тестами на антиген — 55 401.

"Головний санлікар Віктор Ляшко розповідає, що система витримає рівень нових випадків у 24 тисячі. Але за умов такого обсягу тестування у нас ніколи не буде стільки нових випадків. Заради піару в загальну статистику додають ІФА-тести, чого не робить жодна країна в світі. Постійно пишуть про 30-40 тис. тестів на антиген, тільки статистики щодо них немає. ЦОЗУ в своїх звітах наводить дані за антигенами кількістю 3-4 тисячі щодня. Де ці 30-40 тисяч?" — пише Істребін.

За весь час пандемії в країні захворіли 1 674 168 осіб, померли — 32 825, проведені 8 120 102 ПЛР-тести.

Найбільша кількість нових випадків у Києві (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Станом на вечір 30 березня, у лікарнях України зайняті 45 731 із 76 534 ліжок для пацієнтів із коронавірусом, що становить 59,75%.

Лідерами за добовим приростом зайнятих ліжко-місць є такі області: Харківська (+72), Хмельницька (+56) та Херсонська (+54).

Нагадаємо, в Україні буде достатньо вакцини, щоб вакцинувати 50% населення до кінця 2021 року. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Українські медики, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, можуть вакцинувати до 5 млн осіб на місяць. МОЗ планує, що до кінця 2021 року будуть вакциновані від коронавірусу не менше 60% дорослого населення країни.