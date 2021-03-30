Третья волна COVID: за 30 марта госпитализировали рекордные 5 499 человек

В лидерах по суточному приросту занятых коек – Харьковская, Хмельницкая и Херсонская области.

По состоянию на вечер вторника, 30 марта, в больницах Украины занято 45 731 из 76 534 коек для пациентов с коронавирусом, что составляет 59,75%. Такие данные приводит сайт Министерства здравоохранения.

За сутки число занятых больничных коек уменьшилось на 167 по сравнению со вчерашним днем, когда их было 45 898.

Число госпитализаций пациентов с COVID-19 или подозрением на заболевание сегодня составило 5 499 — это на 2 908 больше, чем вчера, когда была 2 591 госпитализация. Увеличилось и число выписок – сегодня их было 5 644, что на 4 598 больше вчерашних показателей (1 046).

Лидерами по суточному приросту занятых койко-мест являются следующие области:

Харьковская (+72);

Хмельницкая (+56);

Херсонская (+54).

Количество занятых коек с кислородом в целом по стране, если верить данным Минздрава, также уменьшилось и составило 53,23% против вчерашних 53,93%.

Пятерка регионов с самой непростой ситуацией по занятости коек с кислородом выглядит так:

Киев – 85,83% заполненных коек с кислородом против 86,5% накануне;

Житомирская область 73,91% (вчера – 76%);

Киевская область 72,54% (вчера – 77,29%);

Львовская область 71,12% (вчера – 70,32%);

Николаевская область 71,03% (вчера – 69,81%).

Таким образом, в первой "пятерке" все те же административные единицы, что и накануне, однако если в первой "тройке" – в Киеве, Житомирской и Киевской области – ситуация несколько улучшилась, то во Львовской и Николаевской областях свободных коек с кислородом стало меньше.

Блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Министерства здравоохранения, у себя на странице в Facebook написал о том, что сегодняшний день – 30 марта – ознаменовался новым рекордом по числу суточных госпитализаций, – их, по его словам, 5 511.

[ + – ] Суточные госпитализации/выписки в Украине, 30 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

При этом он отметил, что растет число тех, кто находится в реанимации и на аппарате искусственной вентиляции легких.

[ + – ] Число пациентов на ИВЛ, Украине, 30 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Но больше всего меня Хмельницкая область поражает. Она скоро станет первой в Украине по госпитализациям на душу населения, но Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС там не вводит красную зону", – написал он.

[ + – ] Число госпитализаций на 1 млн населения, 30 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Число госпитализаций в Хмельницкой области, 30 марта

Истребин отметил, что областная комиссия ввела в Хмельницкой области "не ограничения, а бред сивой кобылы".

"Типа кабакам можно работать только до 22:00 и промышленные рынки не закрывать", – написал Истребин.

Системный аналитик удивился также тому, что в Черновицкой области на фоне обновления рекорда по числу госпитализаций, решили открыть Калиновский рынок. Он отметил, что во Львове рынки, напротив, решили закрыть.

"Ну и про Киев вообще не стоит говорить. Тут ярмарки еще завтра будут проходить, только с 1 апреля их закроют. Про промышленные рынки и начальную школу даже вспоминать не хочется. Зато активно идут госпитализации в больницы УЗ, где нет кислорода. Зашибись просто", – отметил он.

[ + – ] Загрузка киевских больниц "УЗ", 30 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов написал о том, что в стране за минувшие сутки от коронавируса умерли 286 человек. Выздоровели – 3576 человек.

Среди заболевших коронавирусом зарегистрировали 344 детей и 140 медицинских работников.

Предыдущий рекорд по количеству госпитализаций был зарегистрирован 23 марта, тогда в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 5 438 человек.

Напомним, Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной году его работы в должности премьер-министра Украины, заявил, что в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса.