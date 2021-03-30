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Статистика коронавируса на 30 марта: 10 533 новых заболевших, Киев снова лидирует

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Коронавирус, больница, пациент
Фото: Слово и Дело | Врачи лечат коронавирус

Количество летальных случаев продолжает расти уже третий день подряд.  

За последние сутки в Украине зафиксировали 10 533 новых заболевших COVID-19. Данные официальной статистики состоянием на 30 марта в своем Facebook разместил министр здравоохранения Максим Степанов. 

За минувшие сутки в Украине:  

  • госпитализировали — 2597 человек;
  • летальных случаев — 286;
  • выздоровели — 3576 человек. 

Среди заболевших коронавирусом зарегистрировали 344 детей и 140 медицинских работников. За сутки было проведено 96 947 тестирований: методом ПЦР — 50836, методом ИФА — 19130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26981. 

С начала пандемии в Украине: 

  • заболели — 1662942 человек;
  • выздоровели — 1307076 человек;
  • летальных исходов — 32 418;
  • проведено ПЦР-тестов — 8058263.
Коронавирус, статистика, Минздрав
Статистика коронавируса состоянием на 30 марта
Фото: Facebook / Максим Степанов

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 насчитали в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях. Меньше всего новых больных зафиксировали в Кировоградской области — 59 человек. 

Количество заболевших за сутки по регионам Украины: 

  • Киев — 1422 случая;
  • Винницкая область — 426 случаев;
  • Волынская область — 232 случая;
  • Днепропетровская область — 464 случая;
  • Донецкая область — 503 случая;
  • Житомирская область — 169 случаев;
  • Закарпатская — 187 случаев;
  • Запорожская область — 205 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 297 случаев;
  • Киевская область — 934 случая;
  • Кировоградская область — 59 случаев;
  • Луганская область — 220 случаев;
  • Львовская область — 961 случай;
  • Николаевская область — 287 случаев;
  • Одесская область — 721 случай;
  • Полтавская область — 490 случаев;
  • Ровенская область — 335 случаев;
  • Сумская область — 215 случаев;
  • Тернопольская область — 281 случай;
  • Харьковская область — 762 случая;
  • Херсонская область — 69 случаев;
  • Хмельницкая область — 511 случаев;
  • Черкасская область — 280 случаев;
  • Черновицкая область — 286 случаев;
  • Черниговская область — 217 случаев.

Отсутствует информация с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, а также Автономной республики Крым и города Севастополя.

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 2 591 человек, при этом Житомирская и Черновицкая области установили антирекорды. 

Ранее стало известно, что в Украине могут ввести жесткий локдаун и остановить общественный транспорт. Глава Минздрава Максим Степанов подчеркнул, что карантин будет действовать минимум до конца 2021 года. 