Статистика коронавируса на 30 марта: 10 533 новых заболевших, Киев снова лидирует

Количество летальных случаев продолжает расти уже третий день подряд.

За последние сутки в Украине зафиксировали 10 533 новых заболевших COVID-19. Данные официальной статистики состоянием на 30 марта в своем Facebook разместил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки в Украине:

госпитализировали — 2597 человек;

летальных случаев — 286;

выздоровели — 3576 человек.

Среди заболевших коронавирусом зарегистрировали 344 детей и 140 медицинских работников. За сутки было проведено 96 947 тестирований: методом ПЦР — 50836, методом ИФА — 19130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26981.

С начала пандемии в Украине:

заболели — 1662942 человек;

выздоровели — 1307076 человек;

летальных исходов — 32 418;

проведено ПЦР-тестов — 8058263.

[ + – ] Статистика коронавируса состоянием на 30 марта Фото: Facebook / Максим Степанов

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 насчитали в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях. Меньше всего новых больных зафиксировали в Кировоградской области — 59 человек.

Количество заболевших за сутки по регионам Украины:

Киев — 1422 случая;

Винницкая область — 426 случаев;

Волынская область — 232 случая;

Днепропетровская область — 464 случая;

Донецкая область — 503 случая;

Житомирская область — 169 случаев;

Закарпатская — 187 случаев;

Запорожская область — 205 случаев;

Ивано-Франковская область — 297 случаев;

Киевская область — 934 случая;

Кировоградская область — 59 случаев;

Луганская область — 220 случаев;

Львовская область — 961 случай;

Николаевская область — 287 случаев;

Одесская область — 721 случай;

Полтавская область — 490 случаев;

Ровенская область — 335 случаев;

Сумская область — 215 случаев;

Тернопольская область — 281 случай;

Харьковская область — 762 случая;

Херсонская область — 69 случаев;

Хмельницкая область — 511 случаев;

Черкасская область — 280 случаев;

Черновицкая область — 286 случаев;

Черниговская область — 217 случаев.

Отсутствует информация с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, а также Автономной республики Крым и города Севастополя.

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 2 591 человек, при этом Житомирская и Черновицкая области установили антирекорды.

Ранее стало известно, что в Украине могут ввести жесткий локдаун и остановить общественный транспорт. Глава Минздрава Максим Степанов подчеркнул, что карантин будет действовать минимум до конца 2021 года.