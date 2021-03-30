Статистика коронавируса на 30 марта: 10 533 новых заболевших, Киев снова лидирует
Количество летальных случаев продолжает расти уже третий день подряд.
За последние сутки в Украине зафиксировали 10 533 новых заболевших COVID-19. Данные официальной статистики состоянием на 30 марта в своем Facebook разместил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки в Украине:
- госпитализировали — 2597 человек;
- летальных случаев — 286;
- выздоровели — 3576 человек.
Среди заболевших коронавирусом зарегистрировали 344 детей и 140 медицинских работников. За сутки было проведено 96 947 тестирований: методом ПЦР — 50836, методом ИФА — 19130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26981.
С начала пандемии в Украине:
- заболели — 1662942 человек;
- выздоровели — 1307076 человек;
- летальных исходов — 32 418;
- проведено ПЦР-тестов — 8058263.
Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 насчитали в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях. Меньше всего новых больных зафиксировали в Кировоградской области — 59 человек.
Количество заболевших за сутки по регионам Украины:
- Киев — 1422 случая;
- Винницкая область — 426 случаев;
- Волынская область — 232 случая;
- Днепропетровская область — 464 случая;
- Донецкая область — 503 случая;
- Житомирская область — 169 случаев;
- Закарпатская — 187 случаев;
- Запорожская область — 205 случаев;
- Ивано-Франковская область — 297 случаев;
- Киевская область — 934 случая;
- Кировоградская область — 59 случаев;
- Луганская область — 220 случаев;
- Львовская область — 961 случай;
- Николаевская область — 287 случаев;
- Одесская область — 721 случай;
- Полтавская область — 490 случаев;
- Ровенская область — 335 случаев;
- Сумская область — 215 случаев;
- Тернопольская область — 281 случай;
- Харьковская область — 762 случая;
- Херсонская область — 69 случаев;
- Хмельницкая область — 511 случаев;
- Черкасская область — 280 случаев;
- Черновицкая область — 286 случаев;
- Черниговская область — 217 случаев.
Отсутствует информация с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, а также Автономной республики Крым и города Севастополя.
За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 2 591 человек, при этом Житомирская и Черновицкая области установили антирекорды.
Ранее стало известно, что в Украине могут ввести жесткий локдаун и остановить общественный транспорт. Глава Минздрава Максим Степанов подчеркнул, что карантин будет действовать минимум до конца 2021 года.