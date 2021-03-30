Статистика коронавірусу станом на 30 березня: 10 533 нових хворих, Київ знову лідирує
Кількість летальних випадків продовжує зростати вже третій день поспіль.
За останню добу в Україні зафіксували 10 533 нових хворих COVID-19. Дані офіційної статистики станом на 30 березня у своєму Facebook розмістив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізували — 2 597 осіб;
- летальних випадків — 286;
- одужали — 3 576 чоловік.
Серед захворілих на коронавірус зареєстрували 344 дітей і 140 медичних працівників. За добу було проведено 96 947 тестувань: методом ПЛР — 50 836, методом ІФА — 19 130, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 26 981.
З початку пандемії в Україні:
- захворіли — 1 662 942 осіб;
- одужали — 1 307 076 осіб;
- летальних випадків — 32 418;
- проведено ПЛР-тестів — 8 058 263.
Найбільше підтверджених випадків COVID-19 нарахували в Києві (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях. Найменше нових хворих зафіксували в Кіровоградській області — 59 осіб.
Кількість хворих за добу в регіонах України:
- Київ — 1 422 випадки;
- Вінницька область — 426 випадків;
- Волинська область — 232 випадки;
- Дніпропетровська область — 464 випадки;
- Донецька область — 503 випадки;
- Житомирська область — 169 випадків;
- Закарпатська область — 187 випадків;
- Запорізька область — 205 випадків;
- Івано-Франківська область — 297 випадків;
- Київська область — 934 випадки;
- Кіровоградська область — 59 випадків;
- Луганська область — 220 випадків;
- Львівська область — 961 випадок;
- Миколаївська область — 287 випадків;
- Одеська область — 721 випадок;
- Полтавська область — 490 випадків;
- Рівненська область — 335 випадків;
- Сумська область — 215 випадків;
- Тернопільська область — 281 випадок;
- Харківська область — 762 випадки;
- Херсонська область — 69 випадків;
- Хмельницька область — 511 випадків;
- Черкаська область — 280 випадків;
- Чернівецька область — 286 випадків;
- Чернігівська область — 217 випадків.
Відсутня інформація з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, а також Автономної республіки Крим та міста Севастополь.
За минулу добу в Україні було госпіталізовано 2 591 осіб, при цьому Житомирська та Чернівецька області встановили антирекорди.
Раніше стало відомо, що в Україні можуть ввести жорсткий локдаун і зупинити громадський транспорт. Глава МОЗ Максим Степанов підкреслив, що карантин діятиме мінімум до кінця 2021 року.