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Статистика коронавірусу станом на 30 березня: 10 533 нових хворих, Київ знову лідирує

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Коронавірус, лікарня, пацієнт
Фото: Слово і Діло | Лікарі лікують коронавірус

Кількість летальних випадків продовжує зростати вже третій день поспіль.

За останню добу в Україні зафіксували 10 533 нових хворих COVID-19. Дані офіційної статистики станом на 30 березня у своєму Facebook розмістив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу в Україні:

  • госпіталізували — 2 597 осіб;
  • летальних випадків — 286;
  • одужали — 3 576 чоловік.

Серед захворілих на коронавірус зареєстрували 344 дітей і 140 медичних працівників. За добу було проведено 96 947 тестувань: методом ПЛР — 50 836, методом ІФА — 19 130, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 26 981.

З початку пандемії в Україні:

  • захворіли — 1 662 942 осіб;
  • одужали — 1 307 076 осіб;
  • летальних випадків — 32 418;
  • проведено ПЛР-тестів — 8 058 263.
Коронавірус, статистика, МОЗ
Статистика коронавірусу станом на 30 березня
Фото: Facebook / Максим Степанов

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 нарахували в Києві (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях. Найменше нових хворих зафіксували в Кіровоградській області — 59 осіб.

Кількість хворих за добу в регіонах України:

  • Київ — 1 422 випадки;
  • Вінницька область — 426 випадків;
  • Волинська область — 232 випадки;
  • Дніпропетровська область — 464 випадки;
  • Донецька область — 503 випадки;
  • Житомирська область — 169 випадків;
  • Закарпатська область — 187 випадків;
  • Запорізька область — 205 випадків;
  • Івано-Франківська область — 297 випадків;
  • Київська область — 934 випадки;
  • Кіровоградська область — 59 випадків;
  • Луганська область — 220 випадків;
  • Львівська область — 961 випадок;
  • Миколаївська область — 287 випадків;
  • Одеська область — 721 випадок;
  • Полтавська область — 490 випадків;
  • Рівненська область — 335 випадків;
  • Сумська область — 215 випадків;
  • Тернопільська область — 281 випадок;
  • Харківська область — 762 випадки;
  • Херсонська область — 69 випадків;
  • Хмельницька область — 511 випадків;
  • Черкаська область — 280 випадків;
  • Чернівецька область — 286 випадків;
  • Чернігівська область — 217 випадків.

Відсутня інформація з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, а також Автономної республіки Крим та міста Севастополь.

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 2 591 осіб, при цьому Житомирська та Чернівецька області встановили антирекорди.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть ввести жорсткий локдаун і зупинити громадський транспорт. Глава МОЗ Максим Степанов підкреслив, що карантин діятиме мінімум до кінця 2021 року.