Статистика коронавірусу станом на 30 березня: 10 533 нових хворих, Київ знову лідирує

Кількість летальних випадків продовжує зростати вже третій день поспіль.

За останню добу в Україні зафіксували 10 533 нових хворих COVID-19. Дані офіційної статистики станом на 30 березня у своєму Facebook розмістив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу в Україні:

госпіталізували — 2 597 осіб;

летальних випадків — 286;

одужали — 3 576 чоловік.

Серед захворілих на коронавірус зареєстрували 344 дітей і 140 медичних працівників. За добу було проведено 96 947 тестувань: методом ПЛР — 50 836, методом ІФА — 19 130, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 26 981.

З початку пандемії в Україні:

захворіли — 1 662 942 осіб;

одужали — 1 307 076 осіб;

летальних випадків — 32 418;

проведено ПЛР-тестів — 8 058 263.

[ + – ] Статистика коронавірусу станом на 30 березня Фото: Facebook / Максим Степанов

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 нарахували в Києві (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях. Найменше нових хворих зафіксували в Кіровоградській області — 59 осіб.

Кількість хворих за добу в регіонах України:

Київ — 1 422 випадки;

Вінницька область — 426 випадків;

Волинська область — 232 випадки;

Дніпропетровська область — 464 випадки;

Донецька область — 503 випадки;

Житомирська область — 169 випадків;

Закарпатська область — 187 випадків;

Запорізька область — 205 випадків;

Івано-Франківська область — 297 випадків;

Київська область — 934 випадки;

Кіровоградська область — 59 випадків;

Луганська область — 220 випадків;

Львівська область — 961 випадок;

Миколаївська область — 287 випадків;

Одеська область — 721 випадок;

Полтавська область — 490 випадків;

Рівненська область — 335 випадків;

Сумська область — 215 випадків;

Тернопільська область — 281 випадок;

Харківська область — 762 випадки;

Херсонська область — 69 випадків;

Хмельницька область — 511 випадків;

Черкаська область — 280 випадків;

Чернівецька область — 286 випадків;

Чернігівська область — 217 випадків.

Відсутня інформація з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, а також Автономної республіки Крим та міста Севастополь.

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 2 591 осіб, при цьому Житомирська та Чернівецька області встановили антирекорди.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть ввести жорсткий локдаун і зупинити громадський транспорт. Глава МОЗ Максим Степанов підкреслив, що карантин діятиме мінімум до кінця 2021 року.