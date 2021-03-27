В Украине возможен новый локдаун и даже остановка транспорта, - Степанов

Введение жестких ограничений, по словам чиновника, возможно, если ситуация с коронавирусом станет критической.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" предупредил о том, что в Украине возможна полная остановка транспорта, если ситуация с коронавирусом станет критичной.

Чиновник отметил, что карантин в стране будет действовать как минимум до конца 2021 года. Также, по его словам, есть вероятность введения полного локдауна по всей территории Украины, если ситуация выйдет из-под контроля.

"Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом… Мы пока смотрим на ситуацию", — отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что самое главное на текущий момент — не допустить коллапса медицинской системы. По словам Степанова, это является "основным показателем".

Во время этого же эфира министр спрогнозировал, что в течение ближайших недель ситуация с COVID-19 в стране будет ухудшаться. По их расчетам, вскоре суточное количество новых случаев коронавируса в Украине может достичь 25 тысяч.

Отметим, за прошедшие сутки, 26 марта, по стране зафиксировали 17 424 новых случая COVID-19, из которых 752 — у детей и 420 — у медработников. По состоянию на вечер 26 марта в больницах Украины были заняты 43 592 из 74 926 коек для COVID-пациентов, то есть 58,18%. Всего за вчерашний день с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализировали более 4,7 тыс. человек.

В НАН Украины заявили, что смертность от коронавируса в Украине возросла на 30% в сравнении с осенью. По их прогнозам, пик заболеваемости коронавирусом придется на апрель.