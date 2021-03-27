В Україні можливий новий локдаун і навіть зупинка транспорту, — Степанов

Введення жорстких обмежень, за словами чиновника, можливе, якщо ситуація з коронавірусом стане критичною.

Міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" попередив про те, що в Україні можлива повна зупинка транспорту, якщо ситуація з коронавірусом стане критичною.

Чиновник зазначив, що карантин по країні буде діяти як мінімум до кінця 2021 року. Також, за його словами, є ймовірність введення повного локдауну по всій території України, якщо ситуація вийде з-під контролю.

"Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом… Ми доки що дивимося на ситуацію", — зазначив Степанов.

Міністр підкреслив, що найголовніше на даний момент — не допустити колапсу медичної системи. За словами Степанова, це є "основним показником".

Під час цього ж ефіру міністр спрогнозував, що протягом найближчих тижнів ситуація з COVID-19 в країні буде погіршуватися. За розрахунками МОЗ, незабаром добова кількість нових випадків коронавірусу в Україні може досягти 25 тисяч.

Відзначимо, за минулу добу, 26 березня, по країні зафіксували 17 424 нових випадки COVID-19, з яких 752 — у дітей і 420 — у медпрацівників. Станом на вечір 26 березня в лікарнях України були зайняті 43 592 з 74 926 ліжок для COVID-пацієнтів, тобто 58,18%. Всього за вчорашній день з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 госпіталізували понад 4,7 тис. осіб.

В НАН України заявили, що смертність від коронавірусу в Україні зросла на 30% у порівнянні з осінню. За їхніми прогнозами, пік захворюваності коронавірусом припаде на квітень.