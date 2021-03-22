Ситуация угрожающая, пик будет через месяц, - НАН о ситуации с коронавирусом в Украине

В Национальной академии наук считают, что улучшить ситуацию может только вакцинация и новые ограничения мобильности населения.

Доктор биологических наук, глава Комиссии по биобезопасности и биологической защиты при СНБО Сергей Комисаренко заявил о том, что ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая. Об этом он заявил в комментарии для "Обозревателя".

По словам доктора, введение новых ограничений является своевременным и рациональным решением из-за распространения более заразных штаммов COVID-19. Вирус стал быстрее распространяться и тяжелее переноситься, чем раньше.

Поэтому ситуацию Комисаренко оценивает как "угрожающая":

"Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию касательно этого. … Пик будет, думаю, не раньше чем через месяц, может даже позже. Но этот максимум может быть очень высоким или умеренным. Сейчас мы делаем все для того, чтобы количество людей, которые будут инфицированны была как можно меньшей".

Также Сергей Комисаренко считает, что введение более суровых ограничений должно быть в начале увеличения количества инфицирования людей. А единственный эффективный путь избежания распространения вируса — это вакцинация.

Напомним, ранее в Национальной академии наук сообщали о превышении показателей смертности с осени.

Как сообщалось ранее, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в ближайшее время пройдет заседание Совета Нацбезопасности по ситуации с коронавирусом.