Ситуація загрозлива, пік буде через місяць, — НАН про ситуацію з коронавірусом в Україні

У Національній академії наук вважають, що покращити ситуацію може тільки вакцинація та нові обмеження мобільності населення.

Доктор біологічних наук, голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко заявив про те, що ситуація з коронавірусом в Україні загрозлива. Про це він заявив у коментарі для "Обозревателя".

За словами доктора, введення нових обмежень є своєчасним і раціональним рішенням через поширення більш заразних штамів COVID-19. Вірус почав швидше поширюватися і важче переноситься, ніж раніше.

Тому ситуацію Комісаренко оцінює як "загрозливу":

"Я вважаю, що ситуація загрозлива. Ми повинні мати чітку державницьку позицію щодо цього. ...Пік буде, думаю, не раніше ніж через місяць, може навіть пізніше. Але цей максимум може бути дуже високим або помірним. Зараз ми робимо все для того, щоб кількість людей, які будуть інфіковані, була якомога меншою".

Також Сергій Комісаренко вважає, що введення більш суворих обмежень має бути на початку збільшення кількості інфікування людей. А єдиний ефективний шлях уникнення поширення вірусу — це вакцинація.

Нагадаємо, раніше в Національній академії наук повідомляли про перевищення показників смертності з осені.

Як повідомлялося раніше, у Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища та стрімкіша, ніж осіння.

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що найближчим часом відбудеться засідання Ради Нацбезпеки щодо ситуації з коронавірусом.