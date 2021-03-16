Смертность от COVID-19 превысила показатели осени и точно будет расти до апреля, – НАН

Нового максимума достигло как число больных, которые нуждаются в подаче кислорода, так и количество пациентов на аппарате ИВЛ.

Смертность во время весенней волны коронавируса уже превысила осенние показатели. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в Национальной академии наук Украины.

В НАН отметили, что среднее за последнюю неделю количество новых случаев заболевания составляет 9 590 за сутки. По состоянию на 16 марта – 4 710 новых выздоровевших за день и 213 новых летальных случаев за сутки.

"Наибольшее беспокойство вызывает стремительный рост смертности. Предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря и составлял 225 смертей за сутки. Но это число появилось в статистике благодаря добавлению в реестр давних смертельных случаев. В действительности же средненедельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей за день. Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, потому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю", – отметили в НАН.

Ученые отметили, что в Украине ускорилось количество новых зарегистрированных случаев, а темпы роста уже вернулись к "допраздничному уровню". Помимо этого, снижение темпов распространения коронавируса на прошлой неделе связывают с празднованием 8 марта – цифры не отображали реальной эпидемической динамики.

Увеличение числа новых случаев заболевания происходит во всех областях, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской – там оно началось во второй половине января и длилось до начала марта. Сейчас, по данным НАН, эти области проходят пиковый период числа госпитализаций и летальных случаев.

В Украине же количество новых случаев COVID-19 стало расти в середине февраля, пиковые значения пока не достигнуты, а это означает, что роста смертности следует ожидать как минимум до начала апреля.

"Число пациентов в больницах превысило максимум осенней волны. Более того, нового максимума достигло число больных, которые нуждаются в подаче кислорода, и число больных на аппарате искусственной вентиляции легких. Число больных в отделениях реанимации впритык приблизилось к максимумам", – говорится в отчете.

При этом наблюдаемая смертность остается в пределах 2,5% после пикового значения около дат рядом с 1 февраля, когда регистрировали минимальное число новых случаев.

Как сообщалось ранее, за 16 марта госпитализировали рекордные 4 883 человека. Хуже всего ситуация обстоит в Киеве, где всего за три дня были заполнены две больницы среднего размера.

Как сообщалось ранее, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.