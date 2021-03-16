Смертність від COVID-19 перевищила показники осені й точно зростатиме до квітня, — НАН

Нового максимуму досягла як кількість хворих, які потребують подачі кисню, так і кількість пацієнтів на апараті ШВЛ.

Смертність під час весняної хвилі коронавірусу вже перевищила осінні показники. Про це у вівторок, 16 березня, повідомили в Національній академії наук України.

У НАН зазначили, що середня за останній тиждень кількість нових випадків захворювання становить 9 590 за добу. Станом на 16 березня — 4 710 нових випадків одужання за день і 213 нових летальних випадків за добу.

"Найбільше занепокоєння викликає стрімке зростання смертності. Попередній середньотижневий рекорд смертності був зафіксований 12 грудня і становив 225 смертей за добу. Але ця кількість з'явилася в статистиці завдяки додаванню до реєстру давніх смертельних випадків. Насправді ж середньотижнева кількість зареєстрованих смертельних випадків ніколи не перевищувала 205 нових смертей за день. Сьогоднішня ж кількість не пов'язана із затримками реєстрації нових смертельних випадків, тому можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню", — зазначили в НАН.

Вчені зазначили, що в Україні прискорилася кількість нових зареєстрованих випадків, а темпи зростання вже повернулися до "досвяткового рівня". Крім цього, зниження темпів поширення коронавірусу минулого тижня пов'язують зі святкуванням 8 березня — цифри не відображали реальної епідемічної динаміки.

Збільшення кількості нових випадків захворювання відбувається в усіх областях, крім Івано-Франківської та Закарпатської — там воно почалося в другій половині січня і тривало до початку березня. Зараз, за даними НАН, ці області проходять піковий період кількості госпіталізацій і летальних випадків.

В Україні ж кількість нових випадків COVID-19 почала рости в середині лютого, пікові значення поки не досягнуті, а це означає, що зростання смертності слід очікувати як мінімум до початку квітня.

"Кількість пацієнтів у лікарнях перевищила максимум осінньої хвилі. Більш того, нового максимуму сягнула кількість хворих, які потребують подачі кисню, і кількість хворих на апараті штучної вентиляції легенів. Кількість хворих у відділеннях реанімації впритул наблизилася до максимумів", — йдеться в звіті.

При цьому спостерігається щодо смертності залишаються в межах 2,5% після пікового значення поблизу дат із 1 лютого, коли реєстрували мінімальну кількість нових випадків.

Як повідомлялося раніше, за 16 березня госпіталізували рекордні 4 883 особи. Найгірша ситуація в Києві, де всього за три дні були заповнені дві лікарні середнього розміру.

Як повідомлялося раніше, у Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища та стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.