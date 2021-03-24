Смертность от коронавируса возросла на 30% в сравнении с осенью, - НАН Украины

В стране также фиксируют рост показателей обнаружения новых инфицированных при помощи ПЦР-тестов.

Национальная академия наук Украины в своем прогнозе развития коронавирусной болезни COVID-19 отмечает увеличение показателей смертности вируса. Об этом сообщается на сайте НАН.

"Наблюдаемая летальность равняется приблизительно 2,5% среди выявленных больных и почти на 30% превышает показатели осенней волны", — сообщается в исследовании.

Исследование прогнозирует ситуацию с коронавирусом в Украине на следующие 7 дней, с 24 марта по 6 апреля.

Пандемия также уменьшила уровень ожидаемого срока жизни при рождении и достижении 65 лет на срок от полугода до года, в сравнении с показателями прошлых лет. Среди женщин прогнозируемый срок жизни стал меньше при рождении, а среди мужчин при достижении 65 лет.

За последние 2 недели выросли и показатели обнаружения новых инфицированных при помощи ПЦР-тестов. 28,6% по новым выявленным тестам и 34,6% по позитивным тестам.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируется рекордное количество летальных случаев от коронавируса.

В Национальной академии наук ранее заявляли о том, что в стране обнаружена мутация "британского" штамма коронавируса. "Британский" штамм коронавируса на 30-100% более смертоносен, чем остальные штаммы. Такие данные показывают ряд университетов Эксетера и Бристоля.

По прогнозам НАН, пик заболеваемости коронавирусом придется на апрель месяц.