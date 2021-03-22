В Украине обнаружена мутация "британского" штамма коронавируса, - НАН

Ученые утверждают, что мутация вируса спровоцировала новую волну заболеваемости на COVID-19.

Институт молекулярной биологии и генетики сообщил, что в Украине выявлены новые мутации "британского" штамма коронавируса в Украине. Об этом Институт написал на своей странице в Facebook.

Сообщается, что секвенирование 17 образцов, отобранных у больных с Ивано-Франковска, и двух — из Киева, ученые обнаружили во всех образцах новые мутации "британского" штамма коронавируса.

"Модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Великобритании осенью 2020, критическими изменениями в участках вируса, отвечающие за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека", — сообщили ученые.

По их словам, комбинация мутировавших штаммов "британского" коронавируса вызвала новую волну эпидемии в стране и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют более трудное протекание COVID-19 у людей.

В Институте заявили, что в ВОЗ согласились с выводами украинских ученых по новой волне, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что "британский" штамм коронавируса, помимо Ивано-Франковской области, был обнаружен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове.

"Британский" штамм коронавируса на 30-100% более смертоносен, чем остальные штаммы. К такому выводу пришли эпидемиологи университетов Эксетера и Бристоля.

В исследовании, в котором сравнивали уровни смертности среди людей в Великобритании, инфицированных вариантом, известным как B.1.1.7, с теми, кто инфицирован другими штаммами, ученые заявили, что новый штамм имел "значительно более высокую" смертность. Инфекция, известная как "британский вариант", спровоцировала 277 летальных случаев среди 54 906 пациентов с COVID-19, в то время, как осложнения от обычного коронавируса унесли 141 жизнь.

Напомним, в начале марта главный санитарный врач Виктор Ляшко официально подтвердил информацию о том, что в Украине зафиксированы первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса. По его словам, мутация была обнаружена еще в феврале.

Ранее ученые заявили, что британский штамм коронавируса в некоторых случаях развил мутацию, которая может свести на нет эффективность имеющихся вакцин.