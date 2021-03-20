"Напряженная ситуация": Степанов заявил, что "британский" штамм COVID-19 нашли в 5 областях

Глава Минздрава напомнил, что этот штамм втрое заразнее других, потому он станет для украинцев проблемой.

"Британский" штамм коронавируса, помимо Ивано-Франковской области, был обнаружен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове. Об этом в пятницу, 19 марта, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные Института эпидемиологии, он ("британский" штамм, – Фокус) обнаружен в городе Киеве, Днепре, Львове и Харькове", — заявил Степанов.

Степанов говорит о штамме на 29-й минуте 45-й секунде:

Он также напомнил, что этот штамм коронавируса втрое заразнее других, поэтому Украину ждет "напряженная ситуация" по заболеваемости COVID-19.

Примечательно, что ранее Центр общественного здоровья Минздрава получил результаты секвенирования из лаборатории на базе клиники "Шарите", по результатам которых "британский" штамм коронавируса выявлен в образцах из Винницкой и Закарпатской областей. Однако Степанов в эфире ток-шоу не стал упоминать эти области.

Слеедует отметить, "британский" штамм коронавируса на 30-100% более смертоносен, чем остальные штаммы. К такому выводу пришли эпидемиологи университетов Эксетера и Бристоля.

В исследовании, в котором сравнивали уровни смертности среди людей в Великобритании, инфицированных вариантом, известным как B.1.1.7, с теми, кто инфицирован другими штаммами, ученые заявили, что новый штамм имел "значительно более высокую" смертность. Инфекция, известная как "британский вариант", спровоцировала 277 летальных случаев среди 54 906 пациентов с COVID-19, в то время, как осложнения от обычного коронавируса унесли 141 жизнь.

Напомним, в начале марта главный санитарный врач Виктор Ляшко официально подтвердил информацию о том, что в Украине зафиксированы первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса. По его словам, мутация была обнаружена еще в феврале.

Ранее ученые заявили, что британский штамм коронавируса в некоторых случаях развил мутацию, которая может свести на нет эффективность имеющихся вакцин.