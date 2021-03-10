Британский штамм коронавируса оказался смертоноснее, чем считалось, – ученые

Исследователи называют штамм B.1.1.7 угрозой, к которой стоит относиться серьезно.

Британский штамм коронавируса B.1.1.7 на 30−100% более смертоносен, чем предыдущие штаммы. К такому выводу пришли эпидемиологи университетов Эксетера и Бристоля, о чем и написали в British Medical Journal.

В исследовании, в котором сравнивали уровни смертности среди людей в Великобритании, инфицированных вариантом, известным как B.1.1.7, с теми, кто инфицирован другими штаммами, ученые заявили, что новый штамм имел "значительно более высокую" смертность. Инфекция, известная как "британский вариант", спровоцировала 277 летальных случаев среди 54 906 пациентов с COVID-19, в то время, как осложнения от обычного коронавируса унесли 141 жизнь.

"В сочетании с его способностью быстро распространяться, это делает B.1.1.7 угрозой, к которой следует относиться серьезно", – заявил один из руководителей исследований из Университета Эксетер Роберт Челлен.

Как известно, этот штамм был обнаружен в английском графстве Кент в сентябре 2020 года и с тех пор стал доминирующим штаммом в Великобритании. Он быстро вышел за пределы Объединенного королевства и уже зафиксирован в более чем 100 странах мира. Штамм B.1.1.7 имеет 23 мутации в генетическом коде, и некоторые из них сделали его более способным к распространению. Он на 40-70% чаще передается, чем коронавирус первой волны.

На сегодняшний день в Великобритании зарегистрировано более 4,3 миллиона случаев COVID-19. Вирус унес жизни почти 125 тысяч человек по всей стране. Это делает страну носителем одного из самых высоких показателей смертности от вируса в мире.

Уже более 22,5 миллионов британцев, а это – примерно треть взрослого населения государства– получили минимум одну дозу вакцины.

Напомним, в начале марта главный санитарный врач Виктор Ляшко официально подтвердил информацию о том, что в Украине зафиксированы первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса. По его словам, мутация была обнаружена еще в феврале.

Ранее ученые заявили, что британский штамм коронавируса в некоторых случаях развил мутацию, которая может свести на нет эффективность имеющихся вакцин.